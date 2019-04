SUUR ÜLEVAADE | Kuidas on nõukaaegsete paneelmajade korterite hinnad 10 aastaga muutunud ja kui palju võiks need lähiajal veel kasvada?

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et üldised kinnisvaraindeksid on head töövahendid konjunktuuri tajumiseks, kuid ostuotsuste tegemisel on detailne statistika oluliselt tõhusam.

„Lõviosa Eesti elamufondist on ehitatud nõukaajal ja suurem osa neist ajavahemikus 1971–1990, mil rajati peamiselt paneelmajasid,“ rääkis ta. Soomani sõnul on nõukaaegne paneelmaja keskmisest odavam ja erinevalt kallimatest varadest on oma olemuselt tegemist esmatarbekaubaga. „Sestap on oluline jälgida just selle varagrupi likviidsust ja hinnataset, saamaks aimu turu tegelikest trendidest,“ selgitas ta.

Soomani sõnul kinnitab nende koostatud statistika juba varem välja öeldud väidet – suurem hinnatõus on kinnisvaraturul ammu läbi. „Edasist turu suundumust mõjutavad juba väga konkreetsed sündmused, olgu selleks intresside tõus, mõni poliitiline otsus või demograafiline muudatus,“ märkis Pindi Kinnisvara juhatuse liige.

Vaata lähemalt juuresolevalt graafikult!