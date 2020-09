Suur uuring: Eesti ettevõtted tundsid end COVID-19 kriisis Euroopa keskmisest julgemalt

COVID-19 kriisi ajal küsitletud Euroopa ettevõtetest ütles 71%, et pandeemiast tulenevalt on nad leppinud pikemate maksetähtaegadega, et mitte halvendada kliendisuhteid - enne COVID-19 kriisi arvas nii 65% vastanutest. Kõige levinum oli selline käitumine Poolas ja Rootsis (82% küsitletud ettevõtetest) ning Taanis ja Soomes (81%). Lätis ütles 76% vastanutest, et pikendab maksetähtaegu, samas kui Eestis (63%) ja Leedus (59%) esines seda vähem. Hollandis ja Belgias märkis vaid kolmandik vastanutest, et nad on maksetingimuste osas paindlikud.

"Ettevõtte elujõulisuse aluseks on korras vereringe ehk tasakaal ettevõtte rahavoos. Kriisi ajal on rahavoogude hoolikas jälgimine hädavajalik, et tuvastada õigeaegselt probleemsed valdkonnad ja rakendada ettevõtte tervist hoidvaid meetmeid. Nõrk rahavoogude kontroll võib keerulisel hetkel osutuda tõsiseks komistuskiviks, mis võib mõjutada ettevõtete tegevust ja likviidsust. Seega soovitame rahavoo ja likviidsuse languse vältimiseks tegutseda kohe, kui ilmnevad esimesed hilinemised arvete maksmisel," rääkis Valeika.

Intrumi uuring toimus tänavu veebruaris ja mais ning selle raames küsitleti 29 Euroopa riigis 9980 ettevõtte finants- ja tegevjuhte.