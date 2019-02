Suur vend jälgib? Läti statistikaamet tahab saada kõikide lätlaste mobiiliandmeid: kus nad töötavad, elavad ja liiguvad

Selle aasta algusest jõustusid Lätis elektroonilise side seadusemuudatused, mille kohaselt on riigil õigus statistika kogumise eesmärgil kasutada mobiilioperaatorite andmeid. Ja nüüd on statistikaamet saatnud operaatoritele kirja, milles soovib andmeid kõikide lätlaste liikumise kohta.

Statistikaameti kommunikatsioonijuht selgitas Läti Delfile, et mobiilioperaatorite andmeid soovib amet kasutada selleks, et täpsemalt määrata Läti elanike arvu, aga samuti nende liikumisteed tööle ja koju. Seda kõike on tarvis täpsemate ametlike statistikaaruannete koostamiseks. Samuti tahab statistikaamet saada elektriarvestite andmeid, et saada teada, kas hoonetes keegi elab või mitte.

„Mobiiliandmed on ainuke võimalus inimeste tegelikku asukohta objektiivselt hinnata. Seda nii päeval kui öösel. Kas neil on teine maja, suvila, mida soojal ajal kasutatakse,“ selgitas kommunikatsioonijuht.

Sellise statistika abil peaksid omavalitsused saama efektiivsemalt ühistransporti planeerida, saada täpseid andmeid turismisektori kohta, analüüsida tänapäevaste maksete tasakaalu.

„Näiteks kui soovime teda, kui palju Leedust pärit turiste sõidab Liepajasse, siis ilma mobiilandmeteta on seda raske teha. Jah, hotellid peavad arvet, kuid näiteks Airbnb sellist infot ei edasta,“ selgitab statistikaameti töötaja.