Suurärimees Margus Linnamäe astub apteegiärist välja. Riik saab selle eest aga kahjunõude

"Alates homsest Magnumile Eestis enam apteeke ei kuulu ja ettevõtte tegevus Eestis on suunatud peamiselt ravimite hulgimüügile. Tahame jätkuvalt pakkuda apteekidele maksimaalset ravimisortimenti, kvaliteetset logistikateenust ning olla kõigile uutele apteegiomanikele heaks koostööpartneriks,” selgitas Margus Linnamäe.

Nimetades 1. aprillist jõustuvat apteegireformi ettevõtlusvabadust piiravaks ja mittevajalikuks otsustas Magnumi kontserni omanik Margus Linnamäe anda seni Apotheka kaubamärgi all tegutsenud apteegid tasuta üle proviisoritele. Selle tulemusena lõpetab Magnum tegevuse apteekide jaeturul.

Linnamäe kinnitusel kavatseb ettevõte esitada apteekide sundvõõrandamise eest riigile kahjunõude. Ärilehe küsimuse peale, kui suur kahjunõue tuleb ja mis ajaks plaanitakse see valitsusele esitada, öeldi Magnumist, et kuna kahjunõue on ettevalmistamisel, siis hetkel selle sisu detailsemalt ei kommenteerita.

Magnum on Baltimaade suurim ravimite hulgi- ning jaemüügikontsern, mis tegutseb lisaks Eestile veel ka Soomes, Lätis, Leedus ja Valgevenes.