Suurärimees Raul Kirjaneni firma lõi mullu kõigi aegade tootmisrekordi ja kasvatas käivet enam kui saja miljoni euro võrra

„Klimaatilised tingimused olid 2019. aastal ebaühtlased ning lõigatud puidu maht jäi oluliselt madalamaks planeeritust. Peamisteks põhjusteks olid lühike ja soe talv 2019. aasta alguses, mil jäi palju planeeritust tegemata. Aga ka aasta teine pool oli keeruline – osade sortimentide osas müügiturg langes ning aasta lõpp oli taas väga vihmane,” põhjendab ettevõte.

Kontsern investeeris mullu ka tohult põhivarasse, summa küündis 81 miljoni euroni. Investeeringud finantseeriti uue investeerimislaenuga ja liisingutega. Olulisim investeering oli puidugraanulitehase ja sadamaterminali ost Texases, Ameerika Ühendriikides. Kokku moodustas investeering põhivaradesse ja ostetud käibekapitali Texase projektis 67 miljonit eurot.

Teine olulisem möödunud aastane investeering oli Graanul Biotechi katsetehase ehituse alustamine. Koguinvesteering on 15 miljonit eurot, millest 2019. aastal kulutati 6,5 miljonit eurot. Ülejäänud konsolideerimisgrupi investeeringutest olid olulisemad investeeringud metsamaasse (Karo Mets, 4,5 miljonit eurot) ja erinevad investeeringud puidu hakkimise- ja logistikaseadmetesse.

USA graanulitehase ost suure mõjuga

Mis puudutab Graanul Investi grupis toimunud muutusi, siis 2019. aasta olulisemad muutused grupi struktuuris olid seotud USA üksuse asutamisega seonduvalt graanulitehase ostuga Texases. Lisaks asutas Valga Puu OÜ oma tegevuse laiendamiseks uue tütarettevõtte Voore Mets OÜ ja AS Pelletiküte nimemuudatuse järel on ettevõtte uus nimi AS Graanul Hake.

Kui 2018. aastal andis kontsern keskmiselt tööd 429 töötajale, siis nende arv kasvas mullu 521 inimeseni. Eestis töötavate inimeste keskmine arv oli 232 ja välismaal 289, kasv toimus valdavalt välismaa arvelt. Aruandlusperioodi lõpus töötas kontsernis 536 töötajat, lisaks sidusettevõtetes Valga Puu ja Roger Puit veel 135 töötajat.