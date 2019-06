Kui 2017. aastal maksis Silberauto dividendi 3 miljonit eurot ja 2018. aastal 2,3 miljonit eurot, siis selleks aastaks on suurfirma kasumi jaotamise ettepanek 500 000 eurot, selgub Äripäeva Infopanka saabunud värskest majandusaasta aruandest.

Silberauto omanikuna saaks saaks sellest lõviosa Väino Kaldoja ainuomanduses Veerenni Autokeskus, mis muutis sel aastal nime Merbuks ja millel on Silberautos 98,8% osalus. Silberauto rõhutab oma tegevusaruandes, et dividendide maksmisel arvestatakse, et peaeesmärk on ettevõtluse arendamine.

