Suurärimees Vello Kunmani äriimpeeriumi haare ulatub Hiinani välja

„Klassikaline küsimus on: kuidas te hakkama saate? Teil on 35 ettevõtet, need on niivõrd eri valdkondadest. Tegelikult see, mille kaudu seda juhitakse, on ühine rahakott. Meie missioon on luua kõigile meie ettevõtetele arenguvõimalusi,” ütles suurärimehe Vello Kunmani äriimpeeriumi tegevjuht Jaak Saarniit.

Tundub, et selline lähenemine on kontsernile edu toonud. Kui mullu küündis kogu kontserni müügitulu kokku 38 miljoni euroni, siis sel aastal peaks see ületama 43 miljoni piiri. Suuremate kontserni kuuluvate ettevõtete keskmine aastane müügitulu jääb kuue kuni kaheksa miljoni euro vahele, mõnel juhul küündib see ka kümne miljonini.