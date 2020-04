Suurärimehe plaan kriisi ületamiseks, mis säilitaks töökohti ja kasvataks palkugi

Pillesaar meenutas algatuseks, et riigil on käsutada maksumaksja raha. Seejuures riigi ametnikud ei ole kriisis, nende palk ei vähene, ka pensionärid ei tunneta täna kriisi, kuni riik pole pankrotti läinud.

„See on (erasektori) maksumaksja kriis. Me oleme maksnud tohutult makse. Nüüd oleme hädas. Ettevõtete ellu jäämiseks on vaja kapitali ja seda on vähe. Riik saaks teha nii, et kõigi maksumaksjate nimel võtta laenu. Mõned ütlevad, et oleks vaja 5 miljardit. See on ühiskonna mõttes arvelduskrediit," selgitas ta.

Intress on täna soodne, laenukoormis madal. Kui laen on võetud, siis tuleks see delegeerida maksumaksjatele, vähendades makse, arvab ta.

„Kas 3 kuud või 6 kuud, kas 50 või 100 protsenti vähendada sotsiaalmaksu. Siis oleme me ausad kõikide töötajate suhtes. Selline lahendus on kõige solidaarsem. Ei rikuks turgu. Ei tekitaks korruptsiooniohtu. Kui üksikut ettevõtet 50 miljoniga toetada, siis tekib küsimus, mida nad vastu annavad. Isegi kui ei anna midagi," ütles Pillesaar ja lisas, et tema plaan oleks maksumaksjate laen. Ta nendib, et kapitalipõhised ettevõtted maksavad vähem raha riigi kassasse ja saavad ka ise vähem tagasi. Ta usub, et see aitaks august läbi purjetada. Hiljem saab riik raha maksumaksjatelt taas tagasi. „See on õiglane ja solidaarne," selgitas ta.

Pillesaar ütles, et inimesed saavad kätte umbes kaks korda vähem palka, sest sotsiaalmaks on väga suur.

„Kui tahad kodanikku aidata, siis on mõistlik teha tööjõumaksu langetus. Säilivad töökohad ja saab ehk isegi palka tõsta. Jah, IT-ettevõte soovib riigihankeid ja teede-ehitajad ka - see toimub ülejäänud ühiskonna arvelt," ütles ta.