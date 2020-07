Suurbritannia keelas Huaweil uuest aastast 5G võrgule seadmete tarnimise

Toimetas: Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Suurbritannia loobub 5G võrgus Huawei seadmetest Foto: Scanpix, EPA

Hiina telekommunikatsioonifirmal Huawei keelatakse selle aasta lõpust Suurbritannia 5G võrkudele uusi seadmeid tarnida. See on Boris Johnsoni valitsuse tänane suur kannapööre, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.