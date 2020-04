Suurbritannia lennutab Ida-Euroopa põllutöölised tšarterlendudega kohale

Kokku peaks kuni juuni lõpuni põllutöölisi kohale lennutatama kuue reisiga.

Töölised tuuakse lennukiga Ida-Euroopast Iasist, enne seda mõõdetakse nende temperatuuri ning nad peavad täitma tervisalase küsimustiku. Lennujaamast viiakse töötajad farmidesse minibussidega.

Air Charter Service on viimastel nädalatel juba toonud 1000 farmitöötajat Bulgaariast ning Rumeeniast Saksamaale.

Valitsusagentuur Defra kutsub ka Suurbritannia inimesi põllumajandustöödel osalema, et tagada vajaliku toidu kasvatamine.

Suurbritannia vajab 70 000 puu- ning köögiviljakorjajat ning põllumeeste ühendus on kutsunud Suurbritannia enda töötajaid osalema moodsa aja nn maa-armees.

Ühenduse asepresident Tom Bradshaw ütles BBCle, et need farmerid, kes sõltuvad värskete puu- ja köögiviljade ning lillede kasvatamisel, koristamisel ning pakkimisel hooajatöölistest, on väga mure, et koroonaviiruse põhjustatud piirangud ei luba neil kriitiliselt olulist tööjõudu saada.

Sestap kutsuski Bradshaw kõiki huvitatuid põllumajandustööjõu vahendajatega ühendust võtma. Kampaania on eelkõige suunatud tudengitele ning töö kaotanud kohvikute, baaride ning kaupluste töötajatele.

Suurbritannia on uute töötajate palkamiseks rakendanud mitmeid skeeme ning tundub, et need kannavad ka vilja. Nii on tööportaalis Totaljobs nädala jooksul farmitöödest huvitatud 50 000 korral. See tähendab, et otsingusõnade „puuviljakorjaja“ ja „põllutööline“ kasutamine on kasvanud vastavalt 338% ja 107%.

