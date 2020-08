Suurbritannia pank sattus töötajate järel nuhkimise pärast uurimise alla

Briti andmekaitseamet ICO kohaselt puudutab uurimine tarkvara, mida pank kasutas töötajate tegevuse jälgimiseks, kirjutab Bloomberg.

ICO kommenteeris, et Briti seadused keelavad töötajate elektroonilise jälgimise. „Kui organisatsioonid soovivad oma töötajaid jälgida, siis peavad nad selgelt väljendama, mis on selle eesmärk ja mis on kasutegurid," teatas ICO. „Organisatsioonid peavad töötajaid informeerima selle olemusest, ulatusest ja põhjustest, miks seda tehakse."

Pank kasutas tarkvara, mis jälgis, kui kaua töötajad oma arvuti tagant eemal olid ja kui kaua tööülesannete tegemine aega võttis. Juhtidel oli võimalik näha ka infot konkreetsete töötajate kohta.

Barclays lõpetas jälgimise veebruaris pärast seda kui töötajad monitoorimise vastu protestisid.