Suurbritannia suurpank lõpetab Leedus tegevuse. Swedbank võtab ruumid üle

Asjad on võtnud sellise pöörde, et Briti pank tahab Leedust lahkuda, kirjutas Finextra.

Swedbank võtab ruumid üle. Barclaysi 460 Leedu töötajat asuvad tööle ettevõttes HCL Technologies. See üksus toetas panga 80 000 töötajat üle maailma digitaalsete teenuste laias valikus. Ost läheb kokku Swedbanki digitehnoloogiasse investeerimise vaatega.

Aprillis Swedbanki esimese kvartali majandustulemuste presentatsioonis ütles panga ajutine juht Anders Karlssons, et on mõningaid panga digitaalse ümberkujunduse projekte ja nende sügavust ümber tähtsustanud. Pank plaanib kiirendada arengulaani elluviimist. See aga läheb pangale oodatust rohkem maksma.

Swedbanki koormavad praegu Baltikumi puudutavad rahapesukahtluste uurimised, mille tagajärjel on lahkunud nii grupi juhatuse esinaine kui ka nõukogu esimees.

Swedbank plaanib luua uue finantskuritegude vastase võtluse üksuse, mis võtab ka suurema rolli IT turvalisuse küsimustes, kirjutas Finextra.

„Üksus hakkab võitlema rahapesu ja terrorismi rahastamisega ning finantskuritegudega, mis mõjutavad meie klientide igapäevaelu nagu näiteks identiteedivargused ja kaardipettused,“ märkis Karlsson. „Üksus keskendub ka küber-, info- ja füüsilisele turvalisusele. Üksus koordineerib ka laiemat sisejuurdlust, kuid teeb ka koostööd rahapesuvastase võitluse ametiasutustega.“