Suure tõenäosusega suletakse üks kahest Tallinna otselennuliinist Hispaaniasse

Odavlennufirma Ryanair kaalub sulgeda lennubaasid Tenerifel, Gran Canarial ning Gironas, vahendab portaal thinkSpain. Kui Kanaari saarte baaside 8. jaanuarist sulgemisest juba teatati, on riigi mandriosas paiknev baas veel küsimärgi all. Girona baas, mis võtab vastu ka ainukest Ryanair'i otselendu Eestist Hispaaniasse, kuulub "tõenäoliste" kärbete hulka, mida firma kulude alandamiseks kaalub.

Hetkel saab otse Tallinnast Hispaaniasse lennata nii Gironasse kui Malagasse. Ryainairi baasi sulgemine tähendaks, et otselennuna jääb alles vaid sellest suvest AirBalticu teenindatud Tallinn-Malaga liin. Hetkeseisuga on Ryanairi kodulehel viimane Tallinn-Girona liini pilet saadaval 5. novembril.

"Lennuettevõtja meiega sellest rääkinud ei ole," kommenteerib välismeedias ilmsiks tulnud informatsiooni Tallinna Lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts. See uudis oleks tema sõnul Tallinna Lennujaamale küll kurvastav, ent kindlasti asutaks sel juhul teiste vedajatega läbirääkimistele. "Juhul kui peaks minema nii, et Ryanair Girona baasi sulgeb, võivad tulla erinevad variandid veel kaalutlusele. See, kui keegi midagi sulgeb, on uks jälle kellelegi teisele," kommenteerib Tallinna Lennujaama esindaja.

Odavlennufirma Ryanair on hetkel omadega igat pidi hädas. 2019. aasta esimeses kvartalis langes ettevõtte kasum 21%. Üritades tõsta reisijate arvu, langetati 6% ka keskmise pileti hinda. Juuli lõpus hoiatas Ryanair'i juht Micheal O'Leary videosõnumi vahetusel ettevõtte piloote ning kabiinimeeskondi eesootavate koondamiste ees. Plaani järgi tahetakse vabastada ligi 900 palgalist.