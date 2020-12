Suured muutused ilutoodete maaletooja juures. Uus suuromanik ning tegevjuht

Tradehouse OÜ uus tegevjuht Terje Eichelmann ütles, et fokuseerib tegevjuhina oma tähelepanu kolmele sambale - kasv, innovatsioon ja keskkonnaalane jätkusuutlikkus.

„Peale sellist aastat nagu 2020 on selge, et peame vaatama laiemat pilti ja leidma endale väljundid välisturgudel, et tugevdada veel enam meie edulugu ning seda läbi eelmainitud kolme fookuse Järgmine aasta on meid ees ootamas uued ja põnevad väljakutsed, eeskätt ka minule endale ning usun, et need toovad välja Tradehouse´i tõelise potentsiaali ilumaailma suunanäitajana. Minu eesmärk on läbi arengu ja innovatsiooni näha ning pakkuda muutust mitte ainult meie meeskonnale, vaid ka partneritele ja tarbijatele meie ümber. Meie missiooniks on suurendada inimeste enesekindlamat minapilti läbi kvaliteetse ja mitmekülgse tootevaliku ning läbimõeldud kontseptsiooni, aidates välja tuua iga inimese sära ja loomupärane tugevus. Piiriülesed võimalused on soodsamad kui eales varem ja peatselt lansseeritavate IT-lahendustega oleme kindlasti arvestatavaks konkurendiks meie lähiturgudel."

Eichelmann võttis tegevjuhi kohustused üle koroonakriist alates seni ajutiselt tegevjuhi ülesandeid täitnud Tradehouse OÜ asutaja Avo Kivimaa käest.

„Ettevõte on üsna lühikese perioodi jooksul jõudnud taaskord arengus uude faasi, mis nõudis kogemustega juhti, kes suudaks tundmatutes vetes meie äri ja personali tüürida edukate tulemusteni. Terje oli tegevjuhi kohale juhtkonna ükshäälne valik - empaatia, selge visiooni ning enesekindlusega jättis ta meile õige tunde juba esimesel kohtumisel, lisaks on ta ennast tõestanud erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes ning omab kogemustepagasit, mida näeme vajalikuna eesootava faasi läbimiseks. Usun, et tema kogemused ja isiksus on just see, et teha meie arengus järgmine suur samm - laieneda üle piiri," ütles Kivimaa.

Terje Eichelmann on lõpetanud Executive MBA, Strategic Management MBA programmi EBS-s ning töötanud aastaid rahvusvahelises ettevõtluses. Alates 2017. aasta sügisest on ta vastutanud PKC Grupi Euroopa ja Lõuna-Ameerika (EUSA) toodete hinnastamise eest ning hallanud ligi 40 liikmelist inseneeria osakonda üle EUSA regiooni. Eichelmann on juhtinud mitmeid märgilise tähtsuse ja suurusega äriarendusprojekte nii puidu-, mööbli-, elektroonika- kui autotööstussektoris, mille raames on viidud ärisuunad erinevatele kontinentidele.