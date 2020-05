Suured taotlejad: töötasu hüvitise saajate nimekirja tippu tulid uued nimed. Võimsa esikoha haaras tuntud transpordiettevõte. Toetust said ka Bolt ja Tallink

Tanel Saarmann reporter RUS

Linnas 25.03.2020 Foto: Andres Putting

Eelmise nädala seisuga on töötukassa pooolt vahendatavat töötasu hüvitist taotlenud 6243 asutust ning hüvitise saajate arv on 37 864. Seni on kogu 250 000 000 eurosest potist kulunud 33 130 515 eurot. Eelmine nädal tõi tippu uued suured tegijad.