Suuremat osa Eestit elektriga varustavatest põlevkiviblokkidest ootab sulgemine

Eesti Energia juhtkond tutvustas äsja töötajatele ideed, et põlevkivienergeetika konkurentsist järsu välja kukkumise tõttu tuleks neli oma tööressursi mitte ära kasutanud energiablokki riigi dotatsiooniga konserveerida. Kõne all on nelja energiabloki konserveerimine selliselt, et neid oleks võimalik kasutada turuolukorra muutumisel.

„Jaanauris teatati meile, et märtsis koondatakse kaevandustes 146 inimest. Eelmisel nädalal selgus 98 töötaja koondamine elektrijaamades, mis aga võiks energiablokkide konserveerimisel olla palju väiksem,” ütles kaevurite ja energeetikute ametiühingu juhatuse liige Marina Lukjanova. „Kolm energiablokki suletakse, sest nende ressurss on peaaegu ammendunud ning koos Auverega saab töötamist jätkata kolm energiablokki. Nelja energiabloki CO2 heitmed on konkurentsis püsimiseks liiga kõrged, kuid neid saaks edukalt kasutada, kui Euroopa elektrijaamades toimub näiteks mõni avarii.”

Et tagada elektrienergia jätkusuutlikkus, konserveeriti kuni 2019.a. lõpuni plokid 1,2,3 ja 4 ning esimene tuhaärastus, täpsustas ettevõte.

Eesti Energia teatas tänasel pressikonverentsil põlevkivielektri dramaatilisest konkurentsist välkja kukkumisest, sest Venemaalt imporditava ning keskkonnamaksudega koormamata odava elektrienergiaga ei suudeta enam konkureerida. Sisuliselt maksudest vabastamisega doteeritava Vene elektri sissevool suurenes võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga ligi poolteist korda.