Suurepärane uudis Kuressaare haiglale kingitusi ja annetusi teinud ettevõtjatele: riik vabastab nad tulumaksu maksmisest

Riigikogu rahanduskomisjon vaatas täna läbi lisaeelarvele ja sellega seotud abipaketi eelnõudele laekunud muudatusettepanekud ja otsustas saata eelnõud teiseks lugemiseks täiskogu istungile esmaspäeval, 13. aprillil.

Rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul vaadati läbi fraktsioonidelt ja saadikutelt laekunud muudatusettepanekud ja nendele pakutud katteallikad. Komisjon tegi samuti oma muudatusettepanekud lisaeelarve eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks.

„Olulisemad muudatused olid: näiteks anti KredExile võimalus väljastada elamumajanduse rekonstrueerimiseks mõeldud laene, mis on eriti tähtis maapiirkondade probleemide lahendamiseks. Samuti vabastati üheks aastaks kõik Eesti sadamatesse või sadama reidile sisenevad laevad veeteetasu maksmisest,” loetles Kokk.

Ühtlasi märkis ta, et komisjon otsustas tulumaksust vabastada ajavahemikul 12. märtsist 1. juulini ka Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele, hoolekandeasutusele või Eestis asuva haigla pidajale heategevuslikul eesmärgil tehtud kingitused ja annetused. Viimane on hea uudis ennekõike kõigile neile ettevõtjatele, kes on viimastel nädalatel nii kingituste kui annetustega toetanud Kuressaare haiglat.

Selle nädala alguses kirjutas Saare maakonna leht Meie Maa, et Kuressaare haiglale maskide, kaitseriiete ja muu vajaliku soetamiseks seoses võitluses koroonaviirusega raha annetades peavad annetavad ettevõtjad arvestama, et annetuste pealt tuleb maksta tulumaks. Eraisikust annetajatel seda probleemi ei ole.

Sama kinnitas teisipäeval Ärilehele ka maksu- ja tolliameti kommunikatsioonijuht Gea Otsa, kelle sõnul oli Kuressaare haigla ka ise juba eelmisel nädalal uurinud, kas oleks võimalik neile niigi keerulises majanduslikus olukorras appi tulnud ettevõtteid tulumaksu maksmisest vabastada.

„Meie soovitus neile oli, et kõige kiirem lahendus on annetusi koguda koostöös mõne juba tulumaksusoodustuse nimekirja kuuluva MTÜ-ga,” rääkis Otsa. Ta rõhutas, et maksu- ja tolliamet ise ei saa mingeid erandeid teha, kuna peab lähtuma nendest reeglitest, mida praegu kehtivad seadused ette näevad.