Suurettevõtja: kõige suurem oht on tarneahelate häired

„Ma arvan, et see olukord muudab oluliselt väga paljude inimeste ja ettevõtete käitumist – reiside ära jätmine, digitaalne suhtlus, tarbimis- ja suhtlusharjumused jne,“ lausus Kirjanen, lisades, et ettevõtjana on oluline oma töötajaid ja kliente võimalikult hästi kaitsta ning samas tagada ettevõtte jätkuv ja võimalikult väikeste häiretega toimimine. Nende protseduuridega täna ettevõttes tegeletakse.

„Samas eks iga kriis on ka võimalus - võimalus kriitiliselt üle vaadata ettevõtte toimimisprotsessid, reisimisharjumused, kommunikatsioonivõimalused,“ loetles Kirjanen.

„Eks kõik inimeste liikumise ja meelelahutusega seonduvad sektorid saavad kõvasti pihta, aga minu meelest on kõige suurem oht ülitihedalt integreeritud tarneahelate võimalikud häired. Need on riskid, millega täna tuleb tegeleda,“ lausus Kirjanen.