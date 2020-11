Suurfirma kolis tootmise Eestist Filipiinidele

Justkui irooniana võitis Widex veel mõni aasta tagasi Tallinna ettevõtlusauhindade konkursil töökohtade looja tiitli, kirjutab Äripäev.

WS Audiology teatas tootmise lõpetamisest mai lõpus, Eesti tehas lõpetas töö augusti alguses ning kKoondamisteate sai ligi 130 inimest. Töötukassas võttis ennast arvele pea 120 inimest, kellest 23% on uue töö leidnud.

Eelmise aasta majandusaasta aruandes kirjutas ettevõte, et 2018/2019 majandusaasta sees toimus Widex grupi ning Sivantos grupi ühinemine üheks suurfirmaks nimega WS Audiology. „Ettevõtte uuteks juhisteks on aidata korraldada tooteperede üleviimist Filipiinidele rajatavasse tehasesse, võttes samas Taanist üle uusi tooteid ning suuremaid mahtusid kuuldeseadmete osas," seisab aruandes ehk siis koondamine ei ole seotud koroonapandeemia põhjustatud kriisiga.

Seda kinnitas Widexi kommunikatsioonidirektor Andrew Arnold augusti algsues ka Ärilehele. Arnol kinnitas, et 2012. aastal avatud tehas lõpetab tootmise augusti alguses ning töötajad koondatakse septembri lõpuks, mil tehas lõplikult suletakse. Androldi sõnul olid tootmiselemendid juba augutsiks Filipiinidele üle viidud ning Tallinna töötajad on aidanud sealseid töötajaid koolitada.

Arnoldi sõnul on tootmise üleviimise põhjuseks WS Audiology tarneahela efektiivsuse ja paindlikkuse suurendamine, et tootmine oleks võimalikult lähedal Kagu-Aasia tarnijatele ning tootmiskulud oleksid madalamad. Ta kinnitas, et tootmise sulgemise põhjuseks ei ole Eesti palgasurve ega võimalik kvalifitseeritud tööjõu puudus. "Meil on Eestis väga andekas meeskond," kinnitas ta.