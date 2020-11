Suurfirma küsitavad ärivõtted? Tuntud kohvipood nõuab Linnamäe kinoketilt kopsakat hüvitist

Coffee In kohvipoodide ja Yo! külmutatud jogurtikohvikute omanik pöördus suurettevõtja Margus Linnamäele kuuluva Apollo Kino vastu kohtusse, sest kinokett rikkuvat kahe ettevõtte vahel sõlmitud frantsiisilepingut.

Vaidlus on kurioosne, sest mängus on vägagi arvestatavad rahasummad ja kui kuulata Coffee Ini esindajate selgitusi, tekitab see küsimusi kinoketi ärieetika suhtes.