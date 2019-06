Suuri autotootjaid, sealhulgas Volkswagenit ähvardavad Euroopas emissioonitrahvid

Konsultatsioonifirma AlixPartnersi uuring, mis avaldati kolmapäeval, näitab, kui raske on autotootjatel täita 2021. aastaks Euroopas sõiduautodele kehtestatud keskmist heitkoguste normi 95 grammi süsinikdioksiidi kilomeetri kohta.

Suuremad autotootjad on vähendanud süsinikdioksiidi heitkoguseid elektri- ja hübriidsõidukite müügi suurendamisega.

Volkswagen ütles, et kavatseb järgida Euroopa eeskirju, samas kui FiatChrysler on öelnud, et ta järgib kõige odavamat võimalust, mis võib tähendada samuti trahvide maksmist.

Uuring näitas, et Volvo ja Toyota on ainsad autotootjad, keda trahvid ei ähvarda ja kes võivad oma saastenormi jäägid müüa teistele autotootjatele.

Volkswagen Groupi ootab suurim trahv, mille vältimiseks kavatseb ettevõte 2020. aastal suurendada elektriautode müüki.

„Kui te ehitate raskemaid autosid ja teil on suur diiselmootorite turuosa, siis peate tegema mõnevõrra kodutööd, et karistusi leevendada,” ütles AlixPartners'i tegevdirektor Elmar Kades „Kliendid lähevad üle bensiinile ja seda tuleb kompenseerida elektrifitseerimise ja hübridiseerimisega.”

Autode müük seisab järgmise kolme aasta jooksul paigal või langeb, haavtes tarnijate ja autotootjate marginaale. Eriti saavad pihta need, kes tasakaalustavad oma äris elektriliste ja sisepõlemismootoriga autode müüki.