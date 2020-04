Suurima töötasu hüvitise küsijate hulgas on Haapsalu Uksetehas, Sportland ja mitmed spaahotellid

Töötukassa värskelt avaldatud statistika kohaselt esitas eelmisel nädalal töötasu hüvitise avalduse 4301 asutust, kes taotlesid töötasu hüvitamist kokku 25 624 inimesele. Esimesed väljamaksed tegi töötukassa 8. aprillil. Hüvitist määrati möödunud nädala jooksul 3907 asutuse 22 876 töötajale. Määratud töötasu hüvitise kogukulu 19 047 086 eurot.

Suurima hüvitise maksab riik välja Haapsalu Uksetehasele, kes saab 150 töötajale 186 832,17 eurot koos maksudega. Talle järgnes 194 töötajale 177 716,61 eurot koos maksudega saanud Urve Palo juhitav kasiinode kett OÜ Novoloto ning suuruselt kolmanda väljamakse summas 164 308,31 eurot koos maksudega saab 141 inimese töötasu maksmiseks Järvamaal tegutsev tööstusettevõte AS Jalax.

Esikümnesse jäävad tuntumatest ettevõtetest veel 178 töötajale kokku 151 790,43 eurot küsinud Toila Sanatoorium, 194 töötajale 142 566,44 eurot küsinud Sportland Eesti, 146 töötajale 141 606,28 eurot küsinud Kaubamaja, 172 töötajale 137 260,60 eurot küsinud Estonia Spa Hotel ja 138 töötajale 112 016,02 eurot küsinud Baltman. Ülejäänud hüvitise saanute nimekirja leiab siit.

Registreeritud töötute arv tõusis möödunud nädalal varasemast aeglasemalt, esitati ka vähem kollektiivse koondamise teateid. 12. aprilli seisuga oli töötuna arvel 44 821 inimest. Registreeritud töötuse määr on 6,9%. Töötute arv on nädalaga kasvanud 5%.

Ajavahemikus 6.–12. aprill võeti töötuna arvele 2377 inimest. Kui võrrelda seda möödunud aasta sama ajaga, siis on töötuks registreerimine oluliselt suurem, kuid samal ajal on möödunud nädalal lisandunud uute töötute arv ligi 36% väiksem võrreldes aprilli esimese nädalaga, mil võeti arvele üle 3709 töötu.

Eriolukorra kehtestamise algusest on töötuna arvele võetud 11 198 inimest ja registreeritud töötus on kasvanud 22% võrra. Kõige enam on uusi töötuid alates eriolukorra algusest lisandunud kaubanduse ja klienditeeninduse, ehituse ning toitlustuse, majutuse, ürituste korralduse tegevusaladelt. Registreeritud töötus kasvas nädalaga peaaegu kõikides maakondades, erandiks oli Hiiumaa.