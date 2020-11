Suurinvestorid survestavad liha- ja piimatootjaid antibiootikumide pärast

Amundi, Aviva Investors, CDC, Legal & General Investment Management ja Northern Trust Asset Management on AMR nime kandva aktsiooni toetajate seas. Aktsiooniga ühenejad on võtnud endale eesmärgi toidutööstuse ning meditsiinifirmade antibiootikumide kasutamist enne rahapaigutamise otsuse langetamist põhjalikult uurima, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Investorite tegevus tuleb ajal, mil suureneb mure sellepärast, et üha rohkem inimesi sureb seetõttu, et nad on antibiootikumide suhtes resistentsed ehk ravimid lihtsalt enam ei mõju. Ning põhjuseks on asjaolu, et nii inimeste endi kui loomade ravis kasutatakse antibiootikume üha rohkem ja rohkem. Oht on koroonaviiruse ajal kasvanud. Mõnede hinnangute kohaselt võib aastaks 2050 seetõttu surra aastas 10 miljonit inimest.

Mitmed investorid on juba ka varem survestanud ravimifirmasid tootmise saastust vähendama ning antibiootikumide turundusmeeskondi vähendama. Samuti on survestatud põllumajandusfirmade juhtkondi ning tuldud välja investorite resolutsioonidega antibiootikumide kasutamise vähendamiseks.

Proteiinitootmise indeksist ilmneb, et maailma 60 suurema liha- kala ning piimatootjatest 70 protsendil on väga madal teadlikkus ehk kana-, veise-, sea- ja kalakasvatustes kasutakse antibiootikume laialdaseks kasvu ergutamiseks, tootluse suurendamiseks ning nakkuste ennetamiseks.