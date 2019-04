Suurkoondamiste arv kasvas aastaga üle kahe korra. Töö kaotab üle 1000 inimese

Eelmise aasta esimeses kvartalis teavitati töötukassat kollektiivsetest koondamistest 12 korral, mis puudutas alla 400 inimest, teatas töötukassa.

Suurima hulga töötajaid koondavad AS SEBE (169 inimest), Enefit Kaevandused AS (146 inimest) ja OÜ MRP Linna Liinid (112 inimest). Teiste hulgas on kollektiivsetest koondamistest teavitanud ka Luminor Bank AS ja Luminor Liising AS (kokku 49 inimest) ning AS Sangar (52 inimest).