Suuroperatsioon: logistikaekspert selgitab, kuidas transporditakse koroonavaktsiini

„Logistikamaailmas ei ole tegemist millegi niivõrd enneolematuga, kuna erinevate vaktsiinide transport toimub üle maailma iga päev. Ka madalaid miinuskraade nõudvate saadetiste transpordi korraldamine on meie jaoks tavapärane töö. Koroonavaktsiini veo muudavad keeruliseks eeskätt erikäsitluse nõuded ja vaktsiini pretensioonikus," selgitas Balti Logistika juht Magnus Lepasalu. Tema sõnul on suurimaks väljakutseks vaktsiini säilitamine väga madalal temperatuuril ja nõuetele vastava külmahela tagamine kogu transpordiahela vältel. Kuna koroonavaktsiin on väga tundlik nii transpordi kui ladustamise suhtes, võib iga väiksemgi viga või muutus, nagu ebasoodsad ilmastikuolud, lendude edasilükkamine, temperatuuri kõikumine muuta vaktsiini kasutuskõlbmatuks.

Ameerika ühendriikide ravimifirma Moderna vaktsiini saab transportida -20 kraadi juures, Pfizeri vaktsiin nõuab aga -70 kraadist keskkonda. Olgu öeldud, et tavaline sügavkülmik külmutab tooteid tavaliselt kuni -40 kraadini. Ravimitootja andmetel peaks Moderna vaktsiin olema kasutuskõlbulik kuus kuud, Pfizeri vaktsiin tuleks aga tarvitada kiiremini. Pfizer on ise välja töötanud spetsiaalse, kuiva jääga täidetud transpordikasti, mida saab kasutada transpordiks vajaliku temperatuuri säilitamiseks 10 päeva jooksul. Pikema transpordiahela jooksul tuleb kuivjääd vahepeal juure lisada, kuna see aurustub.

Kokku on üle maailma praeguseks tellitud 6 miljardit doosi vaktsiini, millest 1,3 miljardit jõuab Euroopa Liidu riikidesse. Logistikaeksperdi sõnul on suurimat vaktsiinide mahu kasvu transpordis oodata järgmise aasta teises ja kolmandas kvartalis. „Ennustatakse, et vähem kui pool vaktsiinidest vajab lennutransporti ja üle poole transporditakse sihtriikidesse mööda maanteed. Näiteks Euroopa Liidu piires liiguvad vaktsiinid peamiselt autotranspordiga," ütles Lepasalu. Kuigi vaktsiinide maht kasvab uuel aastal lennutranspordis kuni viis korda, moodustab see maailma lennukaubanduse mahtust vaid 0,3%. Selline kogus suudetakse kohale lennutada 10 000 reisilennuki või 1000 kaubalennukiga.