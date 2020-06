Suuroperatsioon. Mehhikos külmutatati kurikuulsa kartelli liikmete varad

Guadalajaras asuva CJNG kartelli liikmete varad külmutati. Selle taga on Mehhiko rahandusministeerium ja USA narkovastase võitluse asutus.

Mehhiko president Andres Manuel Lopez Obrador ütles, et operatsioon "sinine agaav" oli kahe riigi ühistegevus.

"USA valitsus tegi vastava pöördumise, sest neil on grupeeringu kohta infot. Kui koostöö sai ametlikuks, siis külmutasime grupiga seotud kontud. Enam ei ole ühelgi organiseeritud kuritegevusega seotud grupil kaitset. Ma jätkan võitlemist organiseeritud kuritegevusega, et riigis rahu hoida," ütles ta.

Kogu loo keskmes on Rubén Oseguera Cervantes, keda peamiselt tuntakse "El Mencho" nime all ja kes on CJNG väidetav ninamees. Ta peidab end ning tema tabamise eest on välja pandud 10 miljoni dollari suurune tasu. Operatsioon on väidetavalt katse läheneda talle mehe kaasosaliste ja temaga seotud ettevõtete kaudu.

Santiago Nieto Castillo on Mehhiko rahandusministeeriumi finantskuritegude talituse juht. Tema ütles reporteritele, et kokku külmutati 1770 inimese ja 67 ettevõtte kontod ning lisaks veel kaks deposiitkontot. Kokku oli summa 1,1 miljardit dollarit.

CJNG on viimastel kuudel saanud mitu pauku. El Mencho poeg arreteeriti ja anti üle USA-le veebruaris. Arreteeriti ka El Mencho tütar ja naisevend. USAs on mehega seotud ettevõtted pandud musta nimekirja.