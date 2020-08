Suurpank tegi kogemata miljardi dollari suuruse ülekande ja on nüüd hädas raha tagasisaamisega

Nüüd on pank hädas raha tagasisaamisega, sest Revlon on võlausaldajatega nugade peale läinud. Nimelt nõuavad võlausaldajad ettevõttelt tagasi laenu, mille tähtaeg on küll 2023. aastal, kuid investorite hinnangul on kosmeetikafirma võla tagatisega skeemitanud ja lepingu tingimusi rikkunud.

Citigroup pidi võlausaldajatele Revloni poolt tagasi kandma 900 miljonist umbes sada korda väiksema summa, aga mingil põhjusel sündis viga, millega saadeti investoritele ligi miljard dollarit. Pank pole selgitanud, kuidas viga toimus.

900 miljonit kattub aga peaaegu terves ulatuses summaga, mida võlausaldajad tahavad Revlonilt tagasi saada. Ainus erinevus on, et see raha ei kuulu Revlonile, vaid Citigroup'ile.

Ülekanne oli investoritele suureks üllatuseks, sest paljud olid kaotanud lootuse raha tagasi saada. Üks võlausaldaja ütles, et see oli nagu raha leidmine tänavalt. Citigroup on osa üle kantud summast tagasi saanud.

Kolm võlausaldajat - HPS Investment Partners LLC, Symphony Asset Management LLC ja Brigade Capital Management LP - keeldusid raha tagastamast. Citigroup pöördus selle peale kohtusse ja kolmapäeval külmutas kohtunik kolmele investorile üle kantud summad, mis ulatuvad kokku 411,7 miljoni dollarini.

Need võlausaldajad ei usu, et tegu oli veaga. "Seda viga pole siiani selgitatud," ütles HPSi ja Brigade'i esindav advokaat Benjamin Finestone. "Tõendid viitavad, et see oligi tegelikult tagasimakse." Ta tõi välja, et panga sõnul oli tegemist intressimaksega, aga tegelikult polnud seda planeeritud.