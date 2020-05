Suurte keskuste haldajad rõõmustavad taasavamisnädala numbrite üle. Vaid üks jäi kidakeelsemaks

Kristiine ja Rocca al Mare keskusi haldab Citycon. Keskuste juht Kristjan Maaroos ütleb esmalt, et esimesed päevad avatud keskustes läksid hästi, täpsemaid kokkuvõtteid saab siiski teha nädala lõppedes.

„Kahtlemata on piirangutel ja soovitusel püsida kodus suur mõju, aga oleme nendes tingimustes külastajanumbritega rahul. Esimeste päevadega on külastatavus taastunud Rocca al Mare keskuse puhul ligi 75%-le ja Kristiine keksuses 80%-le võrreldes tavapärase keskmisega mai kuus," kommenteeris Maaroos ja lisas, et üks põhjus heale külastajate hulgale on kindlasti vahepealse kinnioleku jooksul kuhjunud vajadused, mis tõid inimesed keskustesse. „Ootame huviga, kuidas läheb esimene nädalavahetus pärast taasavamist," ütles ta.

Keskustesse tuleb uusi tegijaid

Kahte suurt keskust omab ka Capfield, kellele kuuluvad Lasnamäe Centrum ja Nautica. Capfieldi juhatuse liige Ruben Gornischeff saab olla veelgi rõõmsam. Läsnamäel asuva keskuse külastatavus on juba praegu olnud sama nagu 2019. aastal samal ajal. Nautica keskus ootab aga endiste aegade taastumiseks laevaturiste.

„Lasnamäe Centrumis oleme viimase nelja päeva jooksul saavutanud keskmiselt 95-98% oma 2019. aasta külastatavusest ja oleme saanud positiivset tagasisidet ka mitmetelt üürnikelt, kes on andnud teada headest tulemustest oma kaupluste ostude arvu ja käibe osas - eraldi tasub välja tuua JYSKi ja PEPCO," rääkis Gornischeff.

Mõlemas Capfieldi keskuses on avatud 96% kauplustest. Nad peavad seda lausa fantastiliseks tulemuseks. Vaba aja veetmiseks mõeldud asutused peavad ootama 1. juunini, et uksed avada.

„Meil on hea meel selle üle, et kõik meie käimasolevad projektid üürnike vahetamise ja keskuste pakkumise parandamise osas jätkuvad ja peagi avame Lasnamäe Centrumis kahe maailmakuulsa brändi, Burger Kingi ja Deichmanni pinnad. Just lõpetasime rendiläbirääkimised uue väikese restorani avamiseks Lasnamäe Centrumis, mis avatakse 6 nädala jooksul. See näitab, et nõudlust hea asukohaga ja turul kanda kinnitanud ostukeskustele jagub," on Gornischeff positiivne.