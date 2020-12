Suurtes võlgades mees sai leevenduse. Oma teise samba pensioniraha sai ta ühe sõbra toel juba kätte

Ärileht avaldab Võlglase postituse "sõprus ja raha" osaliselt:

""Tere! Kas sa muda ka mängid?" Just nende sõnadega tutvustas see noormees end mulle juba üle 22 aasta tagasi. MUD või muda oli üks suhteliselt legendaardne arvutimäng 1990ndatel. Kui huvi, siis selle kohta saab põgusa ülevaate näiteks siit. Seda mängu ma küll mänginud polnud ja pole ka hiljem seda kunagi proovinud, aga ometigi kujunes sellest kõigest üks tänaseni kestev sõprus. Ühiseid huvisid oli meil piisavalt ja sama palju ka ühiseid tegevusi. Viimasel ajal on küll reaalne suhtlus kolinud pigem Facebooki ja Messengeri, aga see pole sugugi seda kõike kuidagi kaugemaks muutnud. Ka oli tema üks esimesi, kellele ma veebruaris oma suurest kokku keeratud jamast teada andsin. Kunagi septembris kirjutasin põgusalt mentorlusest, mida minusugused hädalised hädasti vajaks. Samas ei mõistnud ma sel hetkel, et ilmselt oli see mentor mul juba siis tegelikult just selle sõbra näol olemas.

19. novembril küsis ta mult ootamatult: "Tsau, kle palju sul sealt pensionifondist tulemas on, kui saladus pole? Äkki sa isegi ütlesid a ma ei mäleta lihtsalt". Kui olin täpse ülevaate ära andnud, siis selgus, et ta pakub mulle selle tagatisel laenu. Seejuures ei võta ta ise mitte sentigi kasumit selle pealt. Minu küsimuse peale, miks ta seda teeb, vastas ta nii: "Isa ikka õpetanud et ära tee teistele seda mis sa ei taha et sulle tehtaks. Ja sealt siis teistpidi võttes - et tee teistele seda mida tahad et sulle tehtaks. Ehk et siis loodan, et kunagi kui mul peaks olema sama suur jama siis keegi ikka aitab. Karma noh". Igal juhul, me sõlmisime konkreetse laenulepingu, digiallkirjastasime ära ja 23. novembri hommikuks oligi see 18000 eurot minu pangakontol. Selle kõige taustal tegin ka vastava postituse ja asusin plaani pidama. Arutlesin päris paljude inimestega, mis strateegia täpsemalt võtta, et saadav kasu oleks võimalikult suur. Hetkeseisuga olen sellest rahast ära kulutanud veidi alla poole - ehk siis üle 9000 on endiselt veel pangakontol. Ära olen maksnud kaks kallimat lepingut - monefit ja credit24, lisaks klaarisin ära kõik jooksvad võlgnevused ja olen otsinud ka erinevaid kokkuleppeid teiste firmade juures põhiosa vähendamiseks. Kogu see protsess on tegelikult veel pooleli, aga tulemused on juba silmaga näha. Panen siia võrdluseks kaks tabelit - esimene neist siis enne seda tehingut ja teine kajastab tänast seisu.