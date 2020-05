Suurtoitlustajad valmistuvad ulatuslikeks koondamisteks

Daily kaubamärgi all sadades koolides, lasteaedades ja ärihoonetes tegutsev Baltic Restaurants toitlustas enne kriisi iga päev umbes 50 000 suud. Ettevõte pidas erinevate kaubamärkide all kohvikuid ka Tallinna lennujaamas, praamidel ja kaubanduskeskustes. Need on kõik praegu suletud.

Praegu tegeleb ettevõte peamiselt oma toitlustatavates Tallinna koolides kuivtoidupakkide koostamise ja mõnedes teistes omavalitsustes sooja koolitoidu valmistamisega, ent töö maht on varasemaga võrreldes pea olematuks kahanenud. Käive on kukkunud 95 protsenti.

"Enne kriisi oli meil 140 filiaali, millest 99 protsenti on kinni. Mõnedes üksikutes tehastes või ärimajades midagi toimub, aga põhiliselt on ikka suletud," ütleb Baltic Restaurants Eesti AS tegevdirektor Aaro Lode.

Lode ütleb, et kui turismisektorile ja restoranidele on valitsuses välja töötatud konkreetsed abimeetmed, siis haridusasutuste toitlustajate kitsale ringile midagi sellist ei ole, tuleb leppida üksnes töötukassa abiga. Lode arvab, et neile ei pöörata tähelepanu seni, kuni mõni kool või lasteaed toitlustajata pole jäänud.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist või vaata AK saateklipist.

