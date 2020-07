Suurtöösturid ei taha enam tuuleparke kinni maksta

Foto: Rauno Volmar

Riigi tellitud uuringust selgus, et Eesti suurtöösturid maksavad peamiste konkurentidega võrreldes ebaproportsionaalselt kõrgeid keskkonnatasusid. Niisamuti selgus, et kui elektriaktsiisi soodustust võiks saada 240 Eesti ettevõtet, kehtib see täna vaid üheksale firmale, kirjutab Äripäev.