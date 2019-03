Suusatajaid 25 000 euroga toetanud Mapri Ehitus: täielik fiasko!

Tammjärv ütles tänasel pressikonverentsil, et veredopingu protseduure tegi ta sponsorite rahade eest, küll aga ei soovinud ta täpsustada summasid.

Team Haanjat sel hooajal esmakordselt toetanud ehitusfirma Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos kuulis Tammjärve ülestunnistusest Ärilehelt. "Super hästi öeldud! Oi kui halb...," olid Roosi esimesed reaktsioonid kuuldes, et Tammjärv nende raha eest spordis keelatud võtetega tegeles.

Ta nentis, et Mapri Ehitus toetab erinevaid spordiüritusi ja -alasid, aga Team Haanjale antud toetussumma oli üks suurimaid. Sõlmitud toetusleping lõpeb 30. aprillil 2019. "Ma usun, et meil kindlasti on lepingus mingi klausel, mis lubab meil raha tagasi küsida, kui selliste asjadega tegeletakse. Aga see raha on ju arvatavasti kulutatud, riideid me neil seljast ära kiskuma ju ei hakka!" Roosi sõnul on firmal ka selleks aastaks eelarves ette nähtud rahasummad spordi toetamiseks, aga ilmselgelt tuleb hakata uusi saajaid otsima.

"Kõige iroonilisem on ju see, et kuigi meile väga meeldib sport ja tahame neid toetada, ei ole me absoluutselt suusatajate tulemustega rahul. See on ikka täielik fiasko."