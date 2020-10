Suvel linnaga suurde tülli sattunud Tapa soojatootja plaanib viiendiku võrra hinda alandada. Mille arvelt see tuleb?

Tisleri sõnul on Tapa soojavõrguga on hetkel liitunud 75 tarbijat, kelle seas on korteriühistuid, äriettevõtteid, büroohooneid ja haridusasutusi. Liitumist Tapal kaugküttesüsteemiga ootab veel 24 uut soojatarbijat ehk kokku kuni 500 inimest, valdav osa neist juba alates 2018. aastast. „Uute tarbijate liitumine loob eeldused kütte hinna veelgi suuremaks langetamiseks kõigi soojatarbijate jaoks, sest paraneb katlamajade efektiivsus,” märkis N.R. Energy juhataja.

Praegu näeb ta suurima takistusena kohalikku omavalitsust, kes on viimastel aastatel erinevatel ettekäänetel pidurdanud uute klientide liitumist, olles teinud erandi vaid kahele suuremale ettevõttele.

„Kuna me oleme veendunud, et selline keeldumine on ebaseaduslik, oleme vaidlustanud keeldumised kohtus ja menetlus käib. Loodame, et pärast kohtulahendeid saame töödega edasi minna, et ka nendel tarbijatel avaneks võimalus tarbida soodsat taastuvenergia baasil toodetud soojust,” sõnas Tisler.

Ei kohtle tarbijaid võrdselt, peaks alandama 24% võrra hinda

Tapa abivallavanem Andrus Freienthal on aga varasemalt tugevalt kritiseerinud N.R. Energy hinnapoliitikat, märkides, et ettevõte kohtleb erinevaid kliente Tapa linnas ebavõrdselt.

"Seejuures on N.R. Energy OÜ, viidates uue reservkatlamaja valmisehitamisele, alustanud Tapal uute soojatarbijate kaasamise kampaaniat, mille kohaselt pakutakse kõigile uutele soojavõrguga liituvatele klientidele või soojatarbimise lepingut uuendavatele olemasolevatele klientidele Tapa linnas soojusenergiat hinnaga 48 eurot/MWh (+km),” kirjeldas Freienthal suvel.