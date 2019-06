Suvel ootavad lennureisijaid tohutud liiklusummikud

Käesoleval aastal tõuseb Euroopa lennuväljadelt iga päev õhku kuni 34 000 reisi.

Kuna lennuliikluse vananenud juhtimissüsteem ei talu lennuliikluse suurenemist, peavad paljud Soomest väljuvad lennukid sõitma ümber ummikute ja lendama Lõuna-Euroopasse pikemal marsruudil.

Finnairi operatiivjuhtimiskeskus kavandab parasjagu päevast lendu Nice'i. Euroopa õhuruumi juhtimisteenistus Eurocontrol on juba teatanud liikluspiirangutest, mis tähendab, et lend suunatakse tavalisest liiklusest erinevat teed pidi.

Lennuettevõtjad püüavad marsruudi planeerimisega saavutada tõhusamat tulemust. Pisut pikema sõiduaja kompenseerimiseks on võimalik, et õhusõiduk saab Nice'ist kohe tagasi sõita, et tuua sealt reisijad Vantaa lennuväljale ümberistumiste jaoks.

Tavaline reisija märkab õhuliikluse ummikuid vaid siis, kui tema lennuk peab ootama väljalennu lennujaamas tavapärasest kauem aega.

2018. aastal oli Euroopas juba üle 11 miljoni lennu ja sel aastal palju rohkem. Seetõttu üha enam lendudest lahkub või saabub hilinemisega.