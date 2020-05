Suvel plaanitakse Virumaal hakata uurima fosforiidimaardlaid

1980. aastatel fosforiidikaevanduse kavandamise ümber kujunenud pingelise olukorra tulemusena peatusid Eestis aastakümneteks riiklikult toetatud maapõueuuringud.

"Me ei eelda, et me leiaksime sealt midagi väga uut. Pigem on selle puurimise mõte kontrollida olemasolevat infot. Meil on nõukogude ajast kogutud palju andmeid graptoliitargilliidi ja fosforiidi kohta. Meil on vaja uue materjali abil kontrollida, kas olemasolev info on piisavalt täpne. Puurime värske materjali, võtame sealt proovid, võrdleme seda vana infoga. Teine eesmärk sellel puurimisel on see, et kui me saame värske materjali, siis saame teha täiendavaid proove, mida varem ei tehtud. Näiteks uue infona on päevakorrale tõusnud see, et fosforiidis on ka haruldased muldmetallid," sõnas EGT maapõueressursside osakonna juhataja Tiit Kaasik.

Augud on planeeritud puurida Ida-Virumaal Lüganuse (4) ja Toila (2) vallas ning Kohtla-Järve linnas (1) ning Lääne-Virumaal Viru-Nigula (3) ja Vinni (6) vallas.

