Süvenev trend: pensionärid kolivad Ida-Virumaale odavama elu peale

Pindi Kinnisvara ida-regiooni juht Rene Zorin ütles, et pensionärid, kellel ei ole Tallinnas, Tartus või mujal kallimas linnas peret ning teisi lähedasi, on avastanud Ida-Virumaa odavad kinnisvarahinnad ja looduslikud võlud.

„Osad ostavad endale Narva linna, selle külje alla või näiteks Sillamäele korteri lisaks ja annavad kallimas linnas paikneva vara üürile, teenides nii korralikku pensionilisa. Osad müüvad vana vara maha ja jätavad hinnavahe endale mustadeks päevadeks või reisirahaks," kirjeldas Zorin.

„Me ei räägi praegu üksikutest või paarikümnest näitest, vaid see on tõsiselt süvenev trend ja sellekohane nõudlus kasvab iga päevaga," rääkis Zorin. Ta lisas, Ida-Virumaa tormiline areng annab trendile ainult hoogu juurde, kuna kunagised räsitud Ida-Virumaa tööstuslinnad on muudetud taas kauniteks ning ka turvalisusega ei ole neis probleeme enam rohkem kui mujal.