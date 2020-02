Šveits jätab viiruse tõttu Genfi autonäituse ära

„Meil on väga kahju, kuid kõikide osalejate tervis on kõige olulisem,“ vahendab The Verge autonäituse juhi Maurice Turrettini sõnu. Turrettini lisas, et see on force majeure ning tekitab suurt kahju autotootjatele, kes on teinud näitusel osalemiseks suuri investeeringuid. Ostetud piletite eest makstakse raha tagasi.

Genfi autonäitus ei ole küll maailma suurim autnäitus, kuid just siin armastavad autotootjad oma kõige moodsamaid uusi autoideid tutvustada.

Bloomberg kirjutab, et kuna viiruse levik laieneb, on Euroopa liidrid üha suuremas hädas tegemaks nägu, et kõik on korras.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ning Itaalia president Giuseppe Conte jõid koos hommikukohvi ning kutsusid Euroopat üles koostööle ning olid vastu riikidevaheliste liikumist piiravatele üleskutsetele.

EasyJet teatas, et plaanib lende tühistada, sest nõudlus on vähenenud, seda eriti Itaaliasse.