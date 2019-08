Šveitsi majanduse kohale kogunevad äikesepilved

Šveitsi tööstustoodangu kasvu on tänavu praktiliselt vedanud vaid farmaatsiatööstus, mis on immuunne maailma majanduse aeglustumise suhtes. Masina- ja metallitööstuse toodang on langenud teist kvartalit jutti.

Autovaruosade tootja Feintool võttis pimeda olukorra kokku kirjas aktsionäridele. Et kaubandusvood on muutumas, sisepõlemismootori tuleviku üle käivad diskussioonid nagu ka hübriidtehnoloogia, elektriautode ja üldse mobiilsuse tuleviku osas, siis sellise ebakindluse tõttu ei suuda ettevõte enam selle aasta kohta numbrilist prognoosi teha.

Seni on maailmamajanduse tõmbetuulte mõju Šveitsi tööturule vähene, kuna tööpuudus on ligi kahe aastakümne madalam. Samas on vähe märke sellest, et surve frangi tugevnemisele võtaks hoogu maha.

Järgmine katsumus Šveitsile on Euroopa Keskpanga rahapoliitika, mis samuti mõjutab valuutakurssi. Kui Euroopa Keskpank ootuspäraselt kärbib septembris intressitaset, panustavad investorid, et Šveitsi keskpangal ei jää muud üle kui eeskuju järgides tegutseda, langetades juba niigi rekordmadalalt rahapoliitilist intressitaset sügavamale miinusesse praeguselt -0,75 protsendilt.