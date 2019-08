Šveitsi suurpank tõstis kulla hinnaootust

Unts kullast metalli maksis täna 1531 dollarit.

“USA-Hiina kaubandussõda on eskaleerunud uuele tasemele,” kirjutasid panga varahaldusüksuse analüütikud Giovanni Staunovo ja Wayne Gordon. “Kuld on demonstreeriunud end turvavarana ja me soovitasime seda omada juba maikuu keskpaigas.”

Nüüd ootab UBS kolme kuu perspektiivis kulla hinda vahemikus 1450-1600 dollarit untsist, kirjutab Bloomberg. Kuue kuu perspektiivis ootame 1600 dollarilist hinda ja 12 kuu perspektiivis juba 1650 dollarit. Varasem poole aasta kui 12 kuu hinnasiht oli 1500 dollarit.