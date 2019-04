“Seda enam on heameel, et Briti kapital on optimistlik selle valdkonna ja meie regiooni suhtes. Tegemist on kindlasti käesoleva aasta ühe suurema ja olulisema tehinguga, mis annab koos Blackstone'i hiidinvesteeringuga Luminor panka Eestile juurde nii globaalset tähelepanu kui globaalsete investeeringute eelistatud sihtkohale kui ka geopoliitilist kindlustunnet ja mõlemad on Eesti jaoks üliolulised," märkis Papp.

Royal Vopak N.V. ja Global Ports Investments PLC teatasid kolmapäeval, et müüsid sõltumatu naftatoodete terminalioperaatori Vopak E.O.S kõik aktsiad Abu Dhabi ettevõttele Liwathon. Logistikaettevõtte uueks nimeks sai sellega Liwathon E.O.S.

Tehingule eelnevalt oli Royal Vopak 2018. aasta augustis teatanud, et ettevõte kaalub mõnede terminalide müüki. Tehingu hinda pooled ei avalikusta.