SVT: Swedbank valetas USA võimudele ja Trumpi endine kampaaniajuht Manafort sai Swedbanki kaudu miljon dollarit musta raha

Sündmused said alguse niinimetatud Panama paberitest 2016. aastal. Skandaali keskmes oli Panama õigusfirma Mossack Fonseca.

2016. aasta aprillis saatis New Yorgi osariigi finantsteenuste amet (DFS) kirja Swedbanki New Yorgi kontorisse, milles paluti teatada kõigist ülekannetest, mida saab Mossack Fonsecaga seostada.

Swedbanki ja DFS-i vaheline kirjavahetus on konfidentsiaalne, aga SVT teatab, et sai dokumentidele ligipääsu ja need paljastavad, kuidas Swedbanki juhtkond DFS-i eksiteele viis.

Balti riikide pangaleke näitab, et läbi Swedbanki on asju ajanud üle saja Mossack Fonsecaga seotud olnud ettevõtte. Nende hulgas on Swedbanki ja Danske Banki kliendid.

Üks neist klientidest on kurikuulus Vene oligarh Iskander Mahmudov, kes koos teise oligarhiga kontrollisid enam kui 200 ettevõtet, millel olid kontod Swedbankis. Neist umbes 20 esindas Mossack Fonseca.

SVT materjalis tõuseb esile üks eriti kahtlane ülekanne, millega liikus Mahmudovile 137 miljonit dollarit.