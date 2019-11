SVT: Swedbank võis kaasa aidata USA sanktsioonide rikkumisele

Sama võrgustik on olnud võtmetähtsusega ka ülekannetes Kalashnikov USA-ga seotud inimestele.

SVT jagas informatsiooni Swedbanki uue tegevjuhi Jens Henrikssoniga.

„Ma ei hakka asjasse süvenema ja ütlema täpselt, mida ma tean, sest ma ei saa kinnitada, kes meie kliendid on. Ma ütlen lihtsalt, et olen šokeeritud ja kurb. Ma võtan selle informatsiooni ja annan selle meie uurijatele ja me vaatame seda täpsemalt. Nii et suur tänu teile,” ütles Henriksson.

Swedbank lisas hiljem, et SVT antud informatsioon oli pangale teada ja see on alles uurimise all. Kõik aastatel 2007-2019 toimunud 30 miljardi väärtuses ülekannete kohta toimuva sisejuurdluse järeldused avaldatakse järgmise aasta alguses.

SVT avaldas ka informatsiooni Swedbanki Eesti haru endise töötaja kohta, kes oli muu hulgas Mahmudovi peamine konto haldaja.

Swedbanki mitmest siseraportist jõudis SVT järeldusele, et pank pidas seda töötajat korruptsiooniriskiks. Ta vastutas Swedbanki Eesti haru kõige rikkamate ja tähtsamate klientide eest ja sisejuurdlus paljastab, et ta oli teadlik, et mõnede tema klientide äri oli must. Kolleegidele saadetud sõnumites nimetab ta ülekandeid „mitte kõige valgemateks tehinguteks”.

Kohe pärast Swedbankist lahkumist sai sellest isikust endise Vene ministri Mihhail Abõzovi omanduses oleva Küprose firma tegevjuht.

Sama minister oli varem Swedbankis selle töötaja klient ja saatis kuni 2017. aastani maksuparadiisidesse üle 850 miljoni dollari.