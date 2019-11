SVT: Swedbank võis kaasa aidata USA sanktsioonide rikkumisele

Sama võrgustik on olnud võtmetähtsusega ka ülekannetes Kalashnikov USA-ga seotud inimestele.

SVT jagas informatsiooni Swedbanki uue tegevjuhi Jens Henrikssoniga.

„Ma ei hakka asjasse süvenema ja ütlema täpselt, mida ma tean, sest ma ei saa kinnitada, kes meie kliendid on. Ma ütlen lihtsalt, et olen šokeeritud ja kurb. Ma võtan selle informatsiooni ja annan selle meie uurijatele ja me vaatame seda täpsemalt. Nii et suur tänu teile,” ütles Henriksson.

Swedbank lisas hiljem, et SVT antud informatsioon oli pangale teada ja see on alles uurimise all. Kõik aastatel 2007-2019 toimunud 30 miljardi väärtuses ülekannete kohta toimuva sisejuurdluse järeldused avaldatakse järgmise aastal alguses.