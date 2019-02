SVT: Swedbanki suurklient Balti riikides on maffiaga seostatav kardetud Vene oligarh Mahmudov

Lauri Laugen toimetaja RUS

Iskander Mahmudov Foto: DMITRI DUHHANIN, AFP

Rootsi Televisiooni (SVT) saade „Uppdrag granskning” ja portaal SVT Nyheter on avaldanud järjekordse uudise Swedbanki rahapesu kohta. Nimelt on SVT andmetel üks Swedbanki suurklientidest Balti riikides olnud Vene oligarh Iskander Mahmudov, kellel on sidemed organiseeritud kuritegevusega. SVT uuring näitab, et Mahmudov on liigutanud kahtlaste firmade kaudu läbi Swedbanki sadu miljoneid.