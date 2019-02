SVT: Ukraina endine president Janukovõtš kasutas Swedbanki altkäemaksuraha liigutamiseks

Lauri Laugen toimetaja RUS

Viktor Janukovõtš Foto: Vladimir Gerdo, TASS

Rootsi Televisiooni (SVT) saate „Uppdrag granskning” andmetel on Ukraina endine president Viktor Janukovõtš liigutanud läbi ühe konto Swedbankis ligi 34 miljoni Rootsi krooni (3,2 miljoni euro) väärtuses raha. See afäär on seotud kahtlustatava altkäemaksuga ja on olnud Swedbankile teada alates 2017. aastast, selgub dokumentidest, millega SVT on tutvunud.