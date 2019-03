Swedbank blokeeris töötajatel Rootsi ajakirjanikele vihjete andmise

Swedbanki pressiesindaja Gabriel Francek Rodau kinnitas, et informatsioon vastab tõele, et panga töötajatel pole töötundide ajal võimalik kasutada SVT vihjelehte, kuid selles pole midagi uut ning sarnaselt on mitmed teisedki veebilehed blokeeritud.

Loe pikemalt Äripäevast.

Rodau sõnul on vihjete andmine blokeeritud klientide kaitsmiseks. Samm on seotud ka andmekaitsemäärusega. Klientide andmete edastamine kolmandatele osapooltele on seadusevastane, tõdes Rodau.

Ajakirjanik Joachim Dyfvermarki sõnul ei ole Swedbanki põhjendused veenvad. „SVT ei julgusta kedagi pangasaladust reetma, kuid on palju võimalusi äriajamist selgitada ilma konkreetseid kliente mainimata,“ tõdes ta.

Dyfvermarki hinnangul püüab Swedbanki juhtkond töötajaid pangasaladusele viitamisega lihtsalt vaigistada.