Swedbank Eesti juht: oleme digitehnoloogiate kasutamises Euroopa keskmisest, ka Ida-Euroopa riikidest kehvemad

Ettevõtetel tuleb üle vaadata oma tarneahelad ja talituspidevus. Enam ei pruugi juba sissetöötatud teid pidi tootmiseks vajalikku kaupa või toorainet saada. Ning selle tulemusel võib tekkida olukord, kus töötajaid jääb üle.

Teisalt, see on ettevõtetele võimalus, globaalsete tarneahelate ümbervaatamisel võime muutuda atraktiivseteks. Samuti võime hakata tegema asju, mida on varem Eestis väljaspool tehtud. Iseenesest on Eesti ettevõtete osakaal sihtturgudel on nii väike, et targalt tegutsedes võib ka keerulisel ajal leida võimalusi kasvamiseks.

Kas need meetmed, mida pangad rahapesu tõkestamisel teevad, on piisavad või üle vindi?

Pangad on endiselt majanduse vereringe. Meie finantseeritud on jätkuvalt väga suur osa Eesti ettevõtlusest.Need, kes on hakanud rääkima kontode mitteavamisest või sulgemistest, peavad oma ettevõtlusmudeli üle vaatama, sest varasemate mudelitega enam jätkata ei saa. Kontode mitteavamine või kontode sulgemine on pigem erandlik, mitte tavapärane. Näiteks eelmisel aastal avasime ettevõtetele üle 8 000 konto.

Eesti on võtnud majanduses ja rahanduses riskide vähendamise suuna. Tervikuna on üldine keskkond muutunud, millest on pangad ja järelevalve aru saanud. Pankadel on üldiselt vaja teada, kes on tegelik kasusaaja ehk omanik, kust on pärit vara, kes on ettevõtte kliendid ning milline side on Eestiga. Need on põhikriteeriumid, mille alusel kliente teenindame ning nendest kinnipidamist järgib tugevalt ka järelevalve.