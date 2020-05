Swedbank: Eesti väljub šokist järk-järgult

Koroonakriis näib olevat sügavam ning selle kestvus pikem. Samas on positiivne viirusesse nakatunute ja surnute arvu langus USA-s ja Euroopas, k.a Põhjamaades ja Balti riikides, mistõttu on mitmed riigid alustanud piirangute leevendamist. Tõenäoliselt oleme kriisi madalaima punkti läbinud, kuid selle tagajärjed majanduses ootavad alles ees – mitmed pankrotiavaldused ja koondamised on veel tulemas, töötus on oma tippu alles saavutamas ning tarneahelate häired tööstuses jätkuvad. Koroonaviiruse uus puhang tähendaks veelgi süngemat väljavaadet ning probleemide kuhjumist.

Balti riikide majanduslangus ei tule, võrreldes ülejäänud Euroopaga, sel korral sügavam. Selleks on mitmeid põhjuseid – ühelt poolt on Balti riikide majandused olnud paremas tasakaalus võrreldes eelmise finantskriisi algusega, teiselt poolt ollakse vähem kui Lõuna-Euroopa riigid, sõltuvad turismisektorist, mida praegune kriis on tabanud kõige valusamalt. Lisaks on Balti riikidel õnnestunud vältida kõige negatiivsemat pandeemia stsenaariumit, kuna viirus saadi kiiresti kontrolli alla ning samas olid piirangud leebemad ja lühemad.

Eesti sisenes koroonaviiruse šokist saadud kriisi küll aeglustuva majanduskasvuga, kuid võrdlemisi heas makromajanduslikus tasakaalus majanduse ja tugeva finantssektoriga. Riiklikud meetmed küll pehmendavad kriisi lööki majandusele, kuid ei hoia ära selle tugevat langust. Samas on majanduse toetamise hinnaks järsult suurenev riigieelarve puudujääk, mille tasakaalu viimine eesolevatel lähiaastatel hakkab piirama valitsemissektori muid kulutusi.

Meie prognoosi järgi väheneb Eesti SKP sel aastal 7%, kuid järgmisel aastal ootame 5% majanduskasvu.

Eesti eksport väheneb sel aastal ligi kümnendiku võrra

Tööstus- ja teenuste sektori ootused nõudluse ning tootmis- ja ekspordimahtude kasvatamise kohta on langenud allapoole möödunud kriisi taset. Eesti suuremate kaubanduspartnerite SKP ja koos sellega nõudluse langus viitavad sel aastal meie ekspordi vähenemisele ligi kümnendiku võrra. Samuti näitab eriolukorra ajal kaardimaksete käibe vähenemine eratarbimise tugevat langust.