Swedbank Euroopa Kohtu otsusest: kindlasti mõjutab see panku

„Kindlasti mõjutab, sest meie peame üle vaatama oma suhted partneritega, kes on olnud liitunud Privacy Shieldiga ning hindama, mis on järgmised sammud, sest lisaks Privacy Shieldile on võimalik andmeid edastada ka muudel alustel, näiteks standard contract clauses," selgitas ta.

Euroopa Liidu kõrgem kohus Euroopa Kohus avaldas täna otsuse, mis ütleb, et senine kokkulepe millega Euroopa Liit USAle oma elanike isikuandmeid edastab, ei vasta Euroopa isikuandmete kaitse põhimõtetele.

Tänases Euroopa Kohtu teates avaldasid kohtunikud muret, et Privacy Shield nime kandva raamistiku alusel edastatakse rohkem andmeid, kui tegelikult oleks hädavajalik, kui asi puudutab Euroopa Liidu kodanike andmete avaldamiseks USA-le.

Euroopa Kohus märgib oma otsuses, et kohalikest seadustest tulenevad USA isikuandmete kaitse piirangud, mis puudutavad andmete kasutamist USA võimude poolt, ei ole vastavuses Euroopa andmekaitsereeglitega.

Kaev märkis, et see millise raamistiku alusel USA-le andmeid edastatakse, sõltub, mis on olnud andmete edastamise eesmärk ja mis ettevõttele - kas teenusepakkujale või USA järelevalveasutusele. „Meil on teenusepakkujaid, kes asuvad USA-s, ja kes on liitunud Privacy Shieldiga. Lisaks on andmete edastamine kolmandatele riikidele, sh USA-le, reguleeritud GDPR V. peatükiga, ehk erinevad õiguslikud alused edastamiseks, lisaks Privacy Shieldile," lisas ta.