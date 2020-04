Swedbank kugistas viimase tüki Hansapanka. Kas LHV tahtnuks Tallinkiga sama teha?

Vaenulikuks ülevõtmispakkumiseks peetakse tavaliselt sellist aktsionäridele tehtud pakkumist, mida ülevõetava ettevõtte nõukogu kui aktsionäride esindaja heaks ei kiida. Mujal maailmas on see üsna sage ja seda on juhtunud Eestiski.

Meie lähiajaloost on vahest markantseim lugu see, kuidas Swedbank ehk tollase nimega FöreningsSparbanken võttis üle viimase osa Hansapanga aktsiaid. Swedbank oli juba varem saanud Hansapanga suuromanikuks ja 2005. aastal tekkis kihk väikeaktsionärid pangast välja süüa. Ülevõtja vastu tekkis tavatult jõuline mäss. Värskendame mälu - millega see lõppes? Kas ka Nokiat võib oodata vaenulik ülevõtmine?